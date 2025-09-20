Cortex (CX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01544597 $ 0.01544597 $ 0.01544597 24 timer lav $ 0.01570239 $ 0.01570239 $ 0.01570239 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01544597$ 0.01544597 $ 0.01544597 24 timer høy $ 0.01570239$ 0.01570239 $ 0.01570239 All Time High $ 0.085724$ 0.085724 $ 0.085724 Laveste pris $ 0.00304057$ 0.00304057 $ 0.00304057 Prisendring (1H) -0.31% Prisendring (1D) +0.47% Prisendring (7D) -26.39% Prisendring (7D) -26.39%

Cortex (CX) sanntidsprisen er $0.01563229. I løpet av de siste 24 timene har CX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01544597 og et toppnivå på $ 0.01570239, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CX er $ 0.085724, mens den rekordlave prisen er $ 0.00304057.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CX endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, +0.47% over 24 timer og -26.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cortex (CX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.92M$ 18.92M $ 18.92M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.74M$ 25.74M $ 25.74M Opplagsforsyning 1.21B 1.21B 1.21B Total forsyning 1,646,590,000.0 1,646,590,000.0 1,646,590,000.0

Nåværende markedsverdi på Cortex er $ 18.92M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CX er 1.21B, med en total tilgang på 1646590000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.74M.