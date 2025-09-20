Dagens Cortex livepris er 0.01563229 USD. Spor prisoppdateringer for CX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cortex livepris er 0.01563229 USD. Spor prisoppdateringer for CX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.01563229
$0.01563229
USD
Cortex (CX) Live prisdiagram
Cortex (CX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.31%

+0.47%

-26.39%

-26.39%

Cortex (CX) sanntidsprisen er $0.01563229. I løpet av de siste 24 timene har CX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01544597 og et toppnivå på $ 0.01570239, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CX er $ 0.085724, mens den rekordlave prisen er $ 0.00304057.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CX endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, +0.47% over 24 timer og -26.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cortex (CX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Cortex er $ 18.92M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CX er 1.21B, med en total tilgang på 1646590000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.74M.

Cortex (CX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cortex til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cortex til USD ble $ -0.0062395800.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cortex til USD ble $ -0.0056651997.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cortex til USD ble $ -0.00420413079304023.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.47%
30 dager$ -0.0062395800-39.91%
60 dager$ -0.0056651997-36.24%
90 dager$ -0.00420413079304023-21.19%

Hva er Cortex (CX)

Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions. Cortex is made up of two main parts: 1. The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface 2. Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Cortex (CX) Ressurs

Offisiell nettside

Cortex Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cortex (CX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cortex (CX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cortex.

Sjekk Cortexprisprognosen nå!

CX til lokale valutaer

Cortex (CX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cortex (CX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cortex (CX)

Hvor mye er Cortex (CX) verdt i dag?
Live CX prisen i USD er 0.01563229 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CX til USD er $ 0.01563229. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cortex?
Markedsverdien for CX er $ 18.92M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CX?
Den sirkulerende forsyningen av CX er 1.21B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCX ?
CX oppnådde en ATH-pris på 0.085724 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CX?
CX så en ATL-pris på 0.00304057 USD.
Hva er handelsvolumet til CX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CX er -- USD.
Vil CX gå høyere i år?
CX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CX prisprognosen for en mer grundig analyse.
