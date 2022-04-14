Cortex (CX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cortex (CX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cortex (CX) Informasjon Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions. Cortex is made up of two main parts: The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities. Offisiell nettside: https://cortexprotocol.com/

Cortex (CX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cortex (CX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.64M $ 10.64M $ 10.64M Total forsyning: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Sirkulerende forsyning: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.48M $ 14.48M $ 14.48M All-time high: $ 0.085724 $ 0.085724 $ 0.085724 All-Time Low: $ 0.00304057 $ 0.00304057 $ 0.00304057 Nåværende pris: $ 0.00879121 $ 0.00879121 $ 0.00879121

Cortex (CX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cortex (CX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CXs tokenomics, kan du utforske CX tokenets livepris!

CX prisforutsigelse Vil du vite hvor CX kan være på vei? Vår CX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

