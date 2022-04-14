Composite (CMST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Composite (CMST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Composite (CMST) Informasjon COMPOSITE - CMST is a collateralized stablecoin for Interchain built on Comdex chain. Inspired mainly by the robust and reliable model built by MakerDao for $DAI stablecoin, $CMST can be minted permissionless-ly as a debt against collateralized CDPs of interchain assets. Composite can be minted on https://harborprotocol.one/home . Users can choose from a wide range of Cosmos ecosystem assets and interchain assets as collateral to mint $CMST. $CMST’s mechanism is designed to be the most reliable model for stablecoins, which is censorship-resistant, permissionless, and decentralized. Composite is a stablecoin designed to be a stable representation of purchasing power and is therefore soft pegged to $1; however, as the global macro landscape develops, that may be subject to change in the future. CMST and Harbor Protocol References Website: https://harborprotocol.one/home Mechanism Docs: https://docs.harborprotocol.one/ Code Audit Report: https://github.com/oak-security/audit-reports/tree/master/Comdex Community Channels: Harbor Protocol on Twitter - https://twitter.com/Harbor_Protocol Composite Money (CMST) on Twitter - https://twitter.com/Composite_Money Composite Money (CMST) Community Chat: https://t.me/Composite_Money Forum: https://forum.comdex.one/ Blog: https://blog.comdex.one Offisiell nettside: https://harborprotocol.one/home Kjøp CMST nå!

Composite (CMST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Composite (CMST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.24K $ 35.24K $ 35.24K Total forsyning: $ 302.86K $ 302.86K $ 302.86K Sirkulerende forsyning: $ 302.86K $ 302.86K $ 302.86K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.24K $ 35.24K $ 35.24K All-time high: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 All-Time Low: $ 0.055432 $ 0.055432 $ 0.055432 Nåværende pris: $ 0.116357 $ 0.116357 $ 0.116357 Lær mer om Composite (CMST) pris

Composite (CMST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Composite (CMST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CMST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CMST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CMSTs tokenomics, kan du utforske CMST tokenets livepris!

