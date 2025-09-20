Composite (CMST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.055432 24 timer høy $ 0.117563 All Time High $ 1.15 Laveste pris $ 0.055432 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) +109.37% Prisendring (7D) +0.31%

Composite (CMST) sanntidsprisen er $0.116425. I løpet av de siste 24 timene har CMST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.055432 og et toppnivå på $ 0.117563, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CMST er $ 1.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.055432.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CMST endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +109.37% over 24 timer og +0.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Composite (CMST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.28K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.28K Opplagsforsyning 302.86K Total forsyning 302,861.411456

Nåværende markedsverdi på Composite er $ 35.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CMST er 302.86K, med en total tilgang på 302861.411456. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.28K.