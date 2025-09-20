Dagens Composite livepris er 0.116425 USD. Spor prisoppdateringer for CMST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CMST pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Composite livepris er 0.116425 USD. Spor prisoppdateringer for CMST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CMST pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Composite Pris (CMST)

1 CMST til USD livepris:

$0.116494
+109.40%1D
mexc
USD
Composite (CMST) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:52:20 (UTC+8)

Composite (CMST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.055432
24 timer lav
$ 0.117563
24 timer høy

$ 0.055432
$ 0.117563
$ 1.15
$ 0.055432
-0.09%

+109.37%

+0.31%

+0.31%

Composite (CMST) sanntidsprisen er $0.116425. I løpet av de siste 24 timene har CMST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.055432 og et toppnivå på $ 0.117563, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CMST er $ 1.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.055432.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CMST endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +109.37% over 24 timer og +0.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Composite (CMST) Markedsinformasjon

$ 35.28K
--
$ 35.28K
302.86K
302,861.411456
Nåværende markedsverdi på Composite er $ 35.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CMST er 302.86K, med en total tilgang på 302861.411456. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.28K.

Composite (CMST) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Composite til USD ble $ +0.060818.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Composite til USD ble $ +0.0054118182.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Composite til USD ble $ +0.0096845924.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Composite til USD ble $ +0.01270157891797768.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.060818+109.37%
30 dager$ +0.0054118182+4.65%
60 dager$ +0.0096845924+8.32%
90 dager$ +0.01270157891797768+12.25%

Hva er Composite (CMST)

COMPOSITE - CMST is a collateralized stablecoin for Interchain built on Comdex chain.   Inspired mainly by the robust and reliable model built by MakerDao for $DAI stablecoin, $CMST can be minted permissionless-ly as a debt against collateralized CDPs of interchain assets.  Composite can be minted on https://harborprotocol.one/home . Users can choose from a wide range of Cosmos ecosystem assets and interchain assets as collateral to mint $CMST. $CMST’s mechanism is designed to be the most reliable model for stablecoins, which is censorship-resistant, permissionless, and decentralized. Composite is a stablecoin designed to be a stable representation of purchasing power and is therefore soft pegged to $1; however, as the global macro landscape develops, that may be subject to change in the future.  CMST and Harbor Protocol References Website: https://harborprotocol.one/home Mechanism Docs: https://docs.harborprotocol.one/ Code Audit Report: https://github.com/oak-security/audit-reports/tree/master/Comdex Community Channels: Harbor Protocol on Twitter - https://twitter.com/Harbor_Protocol Composite Money (CMST) on Twitter - https://twitter.com/Composite_Money Composite Money (CMST) Community Chat: https://t.me/Composite_Money Forum: https://forum.comdex.one/ Blog: https://blog.comdex.one

Composite (CMST) Ressurs

Offisiell nettside

Composite Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Composite (CMST) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Composite (CMST) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Composite.

Sjekk Compositeprisprognosen nå!

CMST til lokale valutaer

Composite (CMST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Composite (CMST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CMST tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Composite (CMST)

Hvor mye er Composite (CMST) verdt i dag?
Live CMST prisen i USD er 0.116425 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CMST-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CMST til USD er $ 0.116425. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Composite?
Markedsverdien for CMST er $ 35.28K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CMST?
Den sirkulerende forsyningen av CMST er 302.86K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCMST ?
CMST oppnådde en ATH-pris på 1.15 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CMST?
CMST så en ATL-pris på 0.055432 USD.
Hva er handelsvolumet til CMST?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CMST er -- USD.
Vil CMST gå høyere i år?
CMST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CMST prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:52:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

