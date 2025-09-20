Coinary (CYT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.697399$ 0.697399 $ 0.697399 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) +0.21% Prisendring (7D) +4.32% Prisendring (7D) +4.32%

Coinary (CYT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CYT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CYT er $ 0.697399, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CYT endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, +0.21% over 24 timer og +4.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coinary (CYT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 167.77K$ 167.77K $ 167.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 251.47K$ 251.47K $ 251.47K Opplagsforsyning 213.55M 213.55M 213.55M Total forsyning 320,084,762.0 320,084,762.0 320,084,762.0

Nåværende markedsverdi på Coinary er $ 167.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CYT er 213.55M, med en total tilgang på 320084762.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 251.47K.