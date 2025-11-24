Coin pris i dag

Sanntids Coin (COINS) pris i dag er $ 0.00016183, med en 3.24% endring de siste 24 timene. Nåværende COINS til USD konverteringssats er $ 0.00016183 per COINS.

Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 161,828, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M COINS. I løpet av de siste 24 timene COINS har den blitt handlet mellom $ 0.00015513(laveste) og $ 0.00016339 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00260472, mens tidenes laveste notering var $ 0.00008402.

Kortsiktig har COINS beveget seg +0.15% i løpet av den siste timen og -3.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Coin (COINS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 161.83K$ 161.83K $ 161.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 161.83K$ 161.83K $ 161.83K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,380.700169 999,999,380.700169 999,999,380.700169

