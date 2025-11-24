Cod3x pris i dag

Sanntids Cod3x (CDX) pris i dag er $ 0.04534322, med en 3.30% endring de siste 24 timene. Nåværende CDX til USD konverteringssats er $ 0.04534322 per CDX.

Cod3x rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,253,336, med en sirkulerende forsyning på 49.06M CDX. I løpet av de siste 24 timene CDX har den blitt handlet mellom $ 0.04385332(laveste) og $ 0.04634422 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.251359, mens tidenes laveste notering var $ 0.01749092.

Kortsiktig har CDX beveget seg -0.85% i løpet av den siste timen og -22.72% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Cod3x (CDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Opplagsforsyning 49.06M 49.06M 49.06M Total forsyning 49,063,214.95581675 49,063,214.95581675 49,063,214.95581675

Nåværende markedsverdi på Cod3x er $ 2.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CDX er 49.06M, med en total tilgang på 49063214.95581675. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.25M.