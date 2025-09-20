Clickme (CLICKME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00015521 $ 0.00015521 $ 0.00015521 24 timer lav $ 0.00016055 $ 0.00016055 $ 0.00016055 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00015521$ 0.00015521 $ 0.00015521 24 timer høy $ 0.00016055$ 0.00016055 $ 0.00016055 All Time High $ 0.00024212$ 0.00024212 $ 0.00024212 Laveste pris $ 0.0000747$ 0.0000747 $ 0.0000747 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.30% Prisendring (7D) -4.66% Prisendring (7D) -4.66%

Clickme (CLICKME) sanntidsprisen er $0.0001589. I løpet av de siste 24 timene har CLICKME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015521 og et toppnivå på $ 0.00016055, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLICKME er $ 0.00024212, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000747.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLICKME endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.30% over 24 timer og -4.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Clickme (CLICKME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 158.84K$ 158.84K $ 158.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 158.84K$ 158.84K $ 158.84K Opplagsforsyning 999.65M 999.65M 999.65M Total forsyning 999,645,449.524086 999,645,449.524086 999,645,449.524086

Nåværende markedsverdi på Clickme er $ 158.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLICKME er 999.65M, med en total tilgang på 999645449.524086. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 158.84K.