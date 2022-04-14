Clickme (CLICKME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Clickme (CLICKME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Clickme (CLICKME) Informasjon Clickme is a decentralized gambling platform built on the Solana blockchain, introducing a high-adrenaline game of timing, risk, and reward. At its core, the platform revolves around a single, compelling mechanic: a button that users can click by spending a small amount of SOL. Every time a player clicks the button, the game timer resets. If the timer runs out without another click, the last person to click the button claims the entire pot of accumulated SOL. This simple yet addictive format creates a game theory-driven battleground where players must balance timing and strategy, knowing that every click brings them closer to a potential win—or a loss if someone outlasts them. The game is transparent, provably fair, and fully on-chain, leveraging Solana’s lightning-fast transactions and low fees to offer seamless, real-time interaction. Clickme caters to both casual participants and high-stakes thrill-seekers, combining the excitement of last-man-standing gameplay with the transparency and security of decentralized finance. With a sleek UI and robust smart contract foundation, the platform aims to redefine blockchain-based gaming and introduce a new wave of interactive crypto entertainment. Offisiell nettside: https://click-me.io/ Kjøp CLICKME nå!

Clickme (CLICKME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Clickme (CLICKME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 160.16K $ 160.16K $ 160.16K Total forsyning: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Sirkulerende forsyning: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 160.16K $ 160.16K $ 160.16K All-time high: $ 0.00024212 $ 0.00024212 $ 0.00024212 All-Time Low: $ 0.0000747 $ 0.0000747 $ 0.0000747 Nåværende pris: $ 0.00016022 $ 0.00016022 $ 0.00016022 Lær mer om Clickme (CLICKME) pris

Clickme (CLICKME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Clickme (CLICKME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLICKME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLICKME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLICKMEs tokenomics, kan du utforske CLICKME tokenets livepris!

CLICKME prisforutsigelse Vil du vite hvor CLICKME kan være på vei? Vår CLICKME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CLICKME tokenets prisforutsigelse nå!

