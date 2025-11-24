Clankermon pris i dag

Sanntids Clankermon (CLANKERMON) pris i dag er --, med en 2.20% endring de siste 24 timene. Nåværende CLANKERMON til USD konverteringssats er -- per CLANKERMON.

Clankermon rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 502,124, med en sirkulerende forsyning på 953.47M CLANKERMON. I løpet av de siste 24 timene CLANKERMON har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00185889, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CLANKERMON beveget seg -1.66% i løpet av den siste timen og -13.19% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Clankermon (CLANKERMON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 502.12K$ 502.12K $ 502.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 502.12K$ 502.12K $ 502.12K Opplagsforsyning 953.47M 953.47M 953.47M Total forsyning 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543

