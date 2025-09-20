Circle USYC (USYC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24 timer lav $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24 timer høy 24 timer lav $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 24 timer høy $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 All Time High $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Laveste pris $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +0.04% Prisendring (7D) +0.04%

Circle USYC (USYC) sanntidsprisen er $1.1. I løpet av de siste 24 timene har USYC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.1 og et toppnivå på $ 1.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USYC er $ 1.12, mens den rekordlave prisen er $ 1.026.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USYC endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Circle USYC (USYC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 413.14M$ 413.14M $ 413.14M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 413.14M$ 413.14M $ 413.14M Opplagsforsyning 375.53M 375.53M 375.53M Total forsyning 375,525,781.512949 375,525,781.512949 375,525,781.512949

Nåværende markedsverdi på Circle USYC er $ 413.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USYC er 375.53M, med en total tilgang på 375525781.512949. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 413.14M.