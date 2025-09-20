Dagens Circle USYC livepris er 1.1 USD. Spor prisoppdateringer for USYC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USYC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Circle USYC livepris er 1.1 USD. Spor prisoppdateringer for USYC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USYC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om USYC

USYC Prisinformasjon

USYC Offisiell nettside

USYC tokenomics

USYC Prisprognose

Circle USYC Pris (USYC)

1 USYC til USD livepris:

$1.1
$1.1$1.1
0.00%1D
Circle USYC (USYC) Live prisdiagram
Circle USYC (USYC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 timer lav
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 timer høy

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

--

0.00%

+0.04%

+0.04%

Circle USYC (USYC) sanntidsprisen er $1.1. I løpet av de siste 24 timene har USYC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.1 og et toppnivå på $ 1.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USYC er $ 1.12, mens den rekordlave prisen er $ 1.026.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USYC endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Circle USYC (USYC) Markedsinformasjon

$ 413.14M
$ 413.14M$ 413.14M

--
----

$ 413.14M
$ 413.14M$ 413.14M

375.53M
375.53M 375.53M

375,525,781.512949
375,525,781.512949 375,525,781.512949

Nåværende markedsverdi på Circle USYC er $ 413.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USYC er 375.53M, med en total tilgang på 375525781.512949. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 413.14M.

Circle USYC (USYC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Circle USYC til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Circle USYC til USD ble $ +0.0031050800.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Circle USYC til USD ble $ +0.0074300600.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Circle USYC til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ +0.0031050800+0.28%
60 dager$ +0.0074300600+0.68%
90 dager$ 0--

Hva er Circle USYC (USYC)

USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Circle USYC (USYC) Ressurs

Offisiell nettside

Circle USYC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Circle USYC (USYC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Circle USYC (USYC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Circle USYC.

Sjekk Circle USYCprisprognosen nå!

USYC til lokale valutaer

Circle USYC (USYC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Circle USYC (USYC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USYC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Circle USYC (USYC)

Hvor mye er Circle USYC (USYC) verdt i dag?
Live USYC prisen i USD er 1.1 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USYC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USYC til USD er $ 1.1. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Circle USYC?
Markedsverdien for USYC er $ 413.14M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USYC?
Den sirkulerende forsyningen av USYC er 375.53M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSYC ?
USYC oppnådde en ATH-pris på 1.12 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USYC?
USYC så en ATL-pris på 1.026 USD.
Hva er handelsvolumet til USYC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USYC er -- USD.
Vil USYC gå høyere i år?
USYC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USYC prisprognosen for en mer grundig analyse.
