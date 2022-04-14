Circle USYC (USYC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Circle USYC (USYC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Circle USYC (USYC) Informasjon USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions. Offisiell nettside: https://usyc.hashnote.com/ Kjøp USYC nå!

Circle USYC (USYC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Circle USYC (USYC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 413.15M Total forsyning: $ 375.53M Sirkulerende forsyning: $ 375.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 413.15M All-time high: $ 1.12 All-Time Low: $ 1.026 Nåværende pris: $ 1.1

Circle USYC (USYC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Circle USYC (USYC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USYC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USYC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USYCs tokenomics, kan du utforske USYC tokenets livepris!

