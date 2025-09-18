Hva er Wormhole (W)

W is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

Wormhole er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Wormhole investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk W Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Wormhole på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Wormhole kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Wormhole Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wormhole (W) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wormhole (W) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wormhole.

Sjekk Wormholeprisprognosen nå!

Wormhole (W) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wormhole (W) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om W tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wormhole (W)

Leter du etter hvordan du kjøperWormhole? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Wormhole på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

W til lokale valutaer

Prøv konverting

Wormhole Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wormhole, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Wormhole Hvor mye er Wormhole (W) verdt i dag? Live W prisen i USD er 0.10884 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende W-til-USD-pris? $ 0.10884 . Sjekk ut Den nåværende prisen på W til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Wormhole? Markedsverdien for W er $ 518.77M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av W? Den sirkulerende forsyningen av W er 4.77B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forW ? W oppnådde en ATH-pris på 1.6088073773249445 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på W? W så en ATL-pris på 0.05153567612287535 USD . Hva er handelsvolumet til W? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for W er $ 10.24M USD . Vil W gå høyere i år? W kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut W prisprognosen for en mer grundig analyse.

