chillcapy (CHILLCAPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +5.25% Prisendring (7D) +5.25%

chillcapy (CHILLCAPY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHILLCAPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHILLCAPY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHILLCAPY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

chillcapy (CHILLCAPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.29K$ 21.29K $ 21.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.29K$ 21.29K $ 21.29K Opplagsforsyning 949.98M 949.98M 949.98M Total forsyning 949,975,442.35 949,975,442.35 949,975,442.35

Nåværende markedsverdi på chillcapy er $ 21.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHILLCAPY er 949.98M, med en total tilgang på 949975442.35. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.29K.