chillcapy (CHILLCAPY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i chillcapy (CHILLCAPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

chillcapy (CHILLCAPY) Informasjon Created by visionary Google Earth cofounder Chikai, who is also the former Web3 Director at Niantic (think Pokémon Go!), ChillCapy seeks to transcend the norms of the meme coin ecosystem by prioritizing personal values, blending innovation, AI art, and strong community engagement to explore crypto’s untapped potential. Oh, and our chill Dev Chikai burned 5% of the total supply just for the meme, and donated his remaining 5% share to start the community fund 🔥 Join the movement—and just chill! 🦫 Offisiell nettside: https://www.chillcapy.xyz/ Kjøp CHILLCAPY nå!

chillcapy (CHILLCAPY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for chillcapy (CHILLCAPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.29K $ 21.29K $ 21.29K Total forsyning: $ 949.98M $ 949.98M $ 949.98M Sirkulerende forsyning: $ 949.98M $ 949.98M $ 949.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.29K $ 21.29K $ 21.29K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om chillcapy (CHILLCAPY) pris

chillcapy (CHILLCAPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak chillcapy (CHILLCAPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHILLCAPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHILLCAPY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHILLCAPYs tokenomics, kan du utforske CHILLCAPY tokenets livepris!

CHILLCAPY prisforutsigelse Vil du vite hvor CHILLCAPY kan være på vei? Vår CHILLCAPY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHILLCAPY tokenets prisforutsigelse nå!

