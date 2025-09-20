chibi (CHIBI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0028116$ 0.0028116 $ 0.0028116 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.22% Prisendring (7D) -3.11% Prisendring (7D) -3.11%

chibi (CHIBI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHIBI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHIBI er $ 0.0028116, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHIBI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.22% over 24 timer og -3.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

chibi (CHIBI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.54K$ 31.54K $ 31.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.54K$ 31.54K $ 31.54K Opplagsforsyning 899.51M 899.51M 899.51M Total forsyning 899,507,381.0 899,507,381.0 899,507,381.0

Nåværende markedsverdi på chibi er $ 31.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHIBI er 899.51M, med en total tilgang på 899507381.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.54K.