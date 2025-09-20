Channels (CAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 84.31$ 84.31 $ 84.31 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) +0.10% Prisendring (7D) +6.33% Prisendring (7D) +6.33%

Channels (CAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAN er $ 84.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAN endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og +6.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Channels (CAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 328.52K$ 328.52K $ 328.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 436.29K$ 436.29K $ 436.29K Opplagsforsyning 752.98M 752.98M 752.98M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Channels er $ 328.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAN er 752.98M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 436.29K.