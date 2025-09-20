Chain Fox (CFXSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00609685$ 0.00609685 $ 0.00609685 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +5.88% Prisendring (1D) +1.50% Prisendring (7D) +0.98% Prisendring (7D) +0.98%

Chain Fox (CFXSOL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CFXSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CFXSOL er $ 0.00609685, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CFXSOL endret seg med +5.88% i løpet av den siste timen, +1.50% over 24 timer og +0.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chain Fox (CFXSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.33K$ 50.33K $ 50.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.33K$ 50.33K $ 50.33K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,972,838.29 999,972,838.29 999,972,838.29

