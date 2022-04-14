Cedar (CDR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cedar (CDR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cedar (CDR) Informasjon Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3. Offisiell nettside: https://www.cedardao.com/ Kjøp CDR nå!

Cedar (CDR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cedar (CDR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.78M $ 6.78M $ 6.78M Total forsyning: $ 829.39M $ 829.39M $ 829.39M Sirkulerende forsyning: $ 829.39M $ 829.39M $ 829.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.78M $ 6.78M $ 6.78M All-time high: $ 0.01982456 $ 0.01982456 $ 0.01982456 All-Time Low: $ 0.00661447 $ 0.00661447 $ 0.00661447 Nåværende pris: $ 0.00817127 $ 0.00817127 $ 0.00817127 Lær mer om Cedar (CDR) pris

Cedar (CDR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cedar (CDR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CDR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CDR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CDRs tokenomics, kan du utforske CDR tokenets livepris!

CDR prisforutsigelse Vil du vite hvor CDR kan være på vei? Vår CDR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CDR tokenets prisforutsigelse nå!

