Dagens Cedar livepris er 0.00807601 USD. Spor prisoppdateringer for CDR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CDR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cedar livepris er 0.00807601 USD. Spor prisoppdateringer for CDR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CDR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CDR

CDR Prisinformasjon

CDR Offisiell nettside

CDR tokenomics

CDR Prisprognose

Cedar Pris (CDR)

1 CDR til USD livepris:

$0.00807636
-0.90%1D
Cedar (CDR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:57:38 (UTC+8)

Cedar (CDR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00770538
24 timer lav
$ 0.00847855
24 timer høy

$ 0.00770538
$ 0.00847855
$ 0.01982456
$ 0.00661447
-0.44%

-0.92%

-11.49%

-11.49%

Cedar (CDR) sanntidsprisen er $0.00807601. I løpet av de siste 24 timene har CDR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00770538 og et toppnivå på $ 0.00847855, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CDR er $ 0.01982456, mens den rekordlave prisen er $ 0.00661447.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CDR endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, -0.92% over 24 timer og -11.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cedar (CDR) Markedsinformasjon

$ 6.70M
--
$ 6.70M
829.39M
829,394,464.3709673
Nåværende markedsverdi på Cedar er $ 6.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CDR er 829.39M, med en total tilgang på 829394464.3709673. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.70M.

Cedar (CDR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cedar til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cedar til USD ble $ -0.0004350829.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cedar til USD ble $ -0.0034816082.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cedar til USD ble $ -0.00922246740215287.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.92%
30 dager$ -0.0004350829-5.38%
60 dager$ -0.0034816082-43.11%
90 dager$ -0.00922246740215287-53.31%

Hva er Cedar (CDR)

Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Cedar (CDR) Ressurs

Offisiell nettside

Cedar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cedar (CDR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cedar (CDR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cedar.

Sjekk Cedarprisprognosen nå!

CDR til lokale valutaer

Cedar (CDR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cedar (CDR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CDR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cedar (CDR)

Hvor mye er Cedar (CDR) verdt i dag?
Live CDR prisen i USD er 0.00807601 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CDR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CDR til USD er $ 0.00807601. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cedar?
Markedsverdien for CDR er $ 6.70M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CDR?
Den sirkulerende forsyningen av CDR er 829.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCDR ?
CDR oppnådde en ATH-pris på 0.01982456 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CDR?
CDR så en ATL-pris på 0.00661447 USD.
Hva er handelsvolumet til CDR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CDR er -- USD.
Vil CDR gå høyere i år?
CDR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CDR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:57:38 (UTC+8)

Cedar (CDR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

