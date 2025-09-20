Cedar (CDR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00770538 24 timer høy $ 0.00847855 All Time High $ 0.01982456 Laveste pris $ 0.00661447 Prisendring (1H) -0.44% Prisendring (1D) -0.92% Prisendring (7D) -11.49%

Cedar (CDR) sanntidsprisen er $0.00807601. I løpet av de siste 24 timene har CDR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00770538 og et toppnivå på $ 0.00847855, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CDR er $ 0.01982456, mens den rekordlave prisen er $ 0.00661447.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CDR endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, -0.92% over 24 timer og -11.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cedar (CDR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.70M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.70M Opplagsforsyning 829.39M Total forsyning 829,394,464.3709673

Nåværende markedsverdi på Cedar er $ 6.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CDR er 829.39M, med en total tilgang på 829394464.3709673. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.70M.