CCTV (CCTV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003491 $ 0.00003491 $ 0.00003491 24 timer lav $ 0.00003633 $ 0.00003633 $ 0.00003633 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003491$ 0.00003491 $ 0.00003491 24 timer høy $ 0.00003633$ 0.00003633 $ 0.00003633 All Time High $ 0.00346159$ 0.00346159 $ 0.00346159 Laveste pris $ 0.00001892$ 0.00001892 $ 0.00001892 Prisendring (1H) -0.48% Prisendring (1D) -2.61% Prisendring (7D) -3.71% Prisendring (7D) -3.71%

CCTV (CCTV) sanntidsprisen er $0.00003537. I løpet av de siste 24 timene har CCTV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003491 og et toppnivå på $ 0.00003633, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CCTV er $ 0.00346159, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001892.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CCTV endret seg med -0.48% i løpet av den siste timen, -2.61% over 24 timer og -3.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CCTV (CCTV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.66K$ 34.66K $ 34.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.66K$ 34.66K $ 34.66K Opplagsforsyning 979.88M 979.88M 979.88M Total forsyning 979,879,953.89305 979,879,953.89305 979,879,953.89305

Nåværende markedsverdi på CCTV er $ 34.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CCTV er 979.88M, med en total tilgang på 979879953.89305. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.66K.