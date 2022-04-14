CCTV (CCTV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CCTV (CCTV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CCTV (CCTV) Informasjon The official skibidi youtube series originated from a short video without any thought behind it (we never know for sure) and no lore, now the series on youtube has billions of views, and the main channel has 50 million subscribers under 300 videos. "Cameraman/CCTV" is the most seen race in the official youtube series, in the series, they are at war with the "skibidi toilet" race until they ally against a common enemy. Offisiell nettside: https://cctvcoin.xyz/ Kjøp CCTV nå!

CCTV (CCTV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CCTV (CCTV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.44K $ 31.44K $ 31.44K Total forsyning: $ 979.88M $ 979.88M $ 979.88M Sirkulerende forsyning: $ 979.88M $ 979.88M $ 979.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.44K $ 31.44K $ 31.44K All-time high: $ 0.00346159 $ 0.00346159 $ 0.00346159 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om CCTV (CCTV) pris

CCTV (CCTV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CCTV (CCTV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CCTV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CCTV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CCTVs tokenomics, kan du utforske CCTV tokenets livepris!

