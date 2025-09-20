CargoX (CXO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.152534 $ 0.152534 $ 0.152534 24 timer lav $ 0.162222 $ 0.162222 $ 0.162222 24 timer høy 24 timer lav $ 0.152534$ 0.152534 $ 0.152534 24 timer høy $ 0.162222$ 0.162222 $ 0.162222 All Time High $ 0.523279$ 0.523279 $ 0.523279 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.25% Prisendring (1D) -4.52% Prisendring (7D) -5.56% Prisendring (7D) -5.56%

CargoX (CXO) sanntidsprisen er $0.154681. I løpet av de siste 24 timene har CXO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.152534 og et toppnivå på $ 0.162222, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CXO er $ 0.523279, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CXO endret seg med -1.25% i løpet av den siste timen, -4.52% over 24 timer og -5.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CargoX (CXO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.85M$ 25.85M $ 25.85M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.27M$ 33.27M $ 33.27M Opplagsforsyning 167.16M 167.16M 167.16M Total forsyning 215,119,016.0 215,119,016.0 215,119,016.0

Nåværende markedsverdi på CargoX er $ 25.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CXO er 167.16M, med en total tilgang på 215119016.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.27M.