CargoX (CXO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CargoX (CXO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

CargoX (CXO) Informasjon The CargoX Platform gives you the world’s easiest way to upload documents and provides the tools for their secure and instant transaction. What is new is that you can also transfer ownership of documents! Offisiell nettside: https://cargox.io/ Teknisk dokument: https://cargox.io/CargoX-Whitepaper.pdf Kjøp CXO nå!

CargoX (CXO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CargoX (CXO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.80M $ 25.80M $ 25.80M Total forsyning: $ 215.12M $ 215.12M $ 215.12M Sirkulerende forsyning: $ 167.16M $ 167.16M $ 167.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.20M $ 33.20M $ 33.20M All-time high: $ 0.523279 $ 0.523279 $ 0.523279 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.154336 $ 0.154336 $ 0.154336 Lær mer om CargoX (CXO) pris

CargoX (CXO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CargoX (CXO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CXO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CXO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CXOs tokenomics, kan du utforske CXO tokenets livepris!

CXO prisforutsigelse Vil du vite hvor CXO kan være på vei? Vår CXO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CXO tokenets prisforutsigelse nå!

