Bware pris i dag

Sanntids Bware (INFRA) pris i dag er $ 0.074208, med en 4.26% endring de siste 24 timene. Nåværende INFRA til USD konverteringssats er $ 0.074208 per INFRA.

Bware rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 371,596, med en sirkulerende forsyning på 5.01M INFRA. I løpet av de siste 24 timene INFRA har den blitt handlet mellom $ 0.071635(laveste) og $ 0.079823 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.45, mens tidenes laveste notering var $ 0.071635.

Kortsiktig har INFRA beveget seg -0.28% i løpet av den siste timen og -6.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bware (INFRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 371.60K$ 371.60K $ 371.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.42M$ 7.42M $ 7.42M Opplagsforsyning 5.01M 5.01M 5.01M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bware er $ 371.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INFRA er 5.01M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.42M.