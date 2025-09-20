BUU (BUU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00014561 24 timer høy $ 0.00015379 All Time High $ 0.0270475 Laveste pris $ 0.00007353 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -4.51% Prisendring (7D) -17.71%

BUU (BUU) sanntidsprisen er $0.00014675. I løpet av de siste 24 timene har BUU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014561 og et toppnivå på $ 0.00015379, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUU er $ 0.0270475, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007353.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUU endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -4.51% over 24 timer og -17.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BUU (BUU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 146.50K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 146.50K Opplagsforsyning 998.28M Total forsyning 998,283,146.564449

Nåværende markedsverdi på BUU er $ 146.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUU er 998.28M, med en total tilgang på 998283146.564449. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 146.50K.