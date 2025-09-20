Dagens BUU livepris er 0.00014675 USD. Spor prisoppdateringer for BUU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BUU livepris er 0.00014675 USD. Spor prisoppdateringer for BUU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BUU Pris (BUU)

1 BUU til USD livepris:

$0.00014675
$0.00014675
-4.30%1D
BUU (BUU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:59:02 (UTC+8)

BUU (BUU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00014561
24 timer lav
$ 0.00015379
24 timer høy

$ 0.00014561
$ 0.00015379
$ 0.0270475
$ 0.00007353
-0.02%

-4.51%

-17.71%

-17.71%

BUU (BUU) sanntidsprisen er $0.00014675. I løpet av de siste 24 timene har BUU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014561 og et toppnivå på $ 0.00015379, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUU er $ 0.0270475, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007353.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUU endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -4.51% over 24 timer og -17.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BUU (BUU) Markedsinformasjon

$ 146.50K
--
$ 146.50K
998.28M
998,283,146.564449
Nåværende markedsverdi på BUU er $ 146.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUU er 998.28M, med en total tilgang på 998283146.564449. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 146.50K.

BUU (BUU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BUU til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BUU til USD ble $ -0.0000056548.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BUU til USD ble $ -0.0000607493.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BUU til USD ble $ -0.0001234562560286038.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.51%
30 dager$ -0.0000056548-3.85%
60 dager$ -0.0000607493-41.39%
90 dager$ -0.0001234562560286038-45.68%

Hva er BUU (BUU)

In the shadows, a community arose, a new vibe, a mischievous vibe. It’s all about the community and art. Together, we’re building a playful realm where creativity and fun collide. We are the little devils that stir the pot and flip the script. Born from mischief, we thrive on chaos, fun, and breaking the rules—just enough to leave a mark, but not enough to destroy. We’re here to give meme culture a face, a soul, and a spark of playful rebellion. No lifeless coins, no empty promises—just endless fun, creativity, and a world where digital mischief meets real-world impact.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BUU (BUU) Ressurs

Offisiell nettside

BUU Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BUU (BUU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BUU (BUU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BUU.

Sjekk BUUprisprognosen nå!

BUU til lokale valutaer

BUU (BUU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BUU (BUU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BUU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BUU (BUU)

Hvor mye er BUU (BUU) verdt i dag?
Live BUU prisen i USD er 0.00014675 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BUU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BUU til USD er $ 0.00014675. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BUU?
Markedsverdien for BUU er $ 146.50K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BUU?
Den sirkulerende forsyningen av BUU er 998.28M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUU ?
BUU oppnådde en ATH-pris på 0.0270475 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BUU?
BUU så en ATL-pris på 0.00007353 USD.
Hva er handelsvolumet til BUU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUU er -- USD.
Vil BUU gå høyere i år?
BUU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUU prisprognosen for en mer grundig analyse.
BUU (BUU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

