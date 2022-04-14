BUU (BUU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BUU (BUU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BUU (BUU) Informasjon In the shadows, a community arose, a new vibe, a mischievous vibe. It’s all about the community and art. Together, we’re building a playful realm where creativity and fun collide. We are the little devils that stir the pot and flip the script. Born from mischief, we thrive on chaos, fun, and breaking the rules—just enough to leave a mark, but not enough to destroy. We’re here to give meme culture a face, a soul, and a spark of playful rebellion. No lifeless coins, no empty promises—just endless fun, creativity, and a world where digital mischief meets real-world impact. Offisiell nettside: https://buu.monster Kjøp BUU nå!

BUU (BUU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BUU (BUU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 125.92K $ 125.92K $ 125.92K Total forsyning: $ 998.28M $ 998.28M $ 998.28M Sirkulerende forsyning: $ 998.28M $ 998.28M $ 998.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 125.92K $ 125.92K $ 125.92K All-time high: $ 0.0270475 $ 0.0270475 $ 0.0270475 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012612 $ 0.00012612 $ 0.00012612 Lær mer om BUU (BUU) pris

BUU (BUU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BUU (BUU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUUs tokenomics, kan du utforske BUU tokenets livepris!

