Burt (BURT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00100685 $ 0.00100685 $ 0.00100685 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00100685$ 0.00100685 $ 0.00100685 All Time High $ 0.0089153$ 0.0089153 $ 0.0089153 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.12% Prisendring (1D) +35.58% Prisendring (7D) +60.80% Prisendring (7D) +60.80%

Burt (BURT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BURT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00100685, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BURT er $ 0.0089153, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BURT endret seg med +2.12% i løpet av den siste timen, +35.58% over 24 timer og +60.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Burt (BURT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 694.65K$ 694.65K $ 694.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 694.65K$ 694.65K $ 694.65K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Burt er $ 694.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BURT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 694.65K.