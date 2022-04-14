Burt (BURT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Burt (BURT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Burt (BURT) Informasjon Burt is a 100% fair launched KRC20 meme coin on the Kaspa blockchain. No pre minting, no team token allocation. Burt was just an average Martian chilling on his moon crater, sipping cosmic cocktails and binge-watching Earth's satellite TV. But one fateful night, while scrolling through Earth's memes, Burt stumbled upon something revolutionary: crypto. The idea of decentralized moon bucks got Burt so excited, he packed his space fanny pack, hopped on his trusty space scooter, and charted a course straight for Earth to cash in on the $KAS craze. Offisiell nettside: https://www.burtonkas.xyz/ Kjøp BURT nå!

Burt (BURT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Burt (BURT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 612.00K $ 612.00K $ 612.00K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 612.00K $ 612.00K $ 612.00K All-time high: $ 0.0089153 $ 0.0089153 $ 0.0089153 All-Time Low: $ 0.00020103 $ 0.00020103 $ 0.00020103 Nåværende pris: $ 0.00061101 $ 0.00061101 $ 0.00061101 Lær mer om Burt (BURT) pris

Burt (BURT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Burt (BURT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BURT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BURT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BURTs tokenomics, kan du utforske BURT tokenets livepris!

BURT prisforutsigelse Vil du vite hvor BURT kan være på vei? Vår BURT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BURT tokenets prisforutsigelse nå!

