BTSE Token (BTSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 24 timer lav $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 24 timer høy 24 timer lav $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 24 timer høy $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 All Time High $ 9.21$ 9.21 $ 9.21 Laveste pris $ 0.369569$ 0.369569 $ 0.369569 Prisendring (1H) -0.38% Prisendring (1D) -1.07% Prisendring (7D) +3.47% Prisendring (7D) +3.47%

BTSE Token (BTSE) sanntidsprisen er $1.71. I løpet av de siste 24 timene har BTSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.71 og et toppnivå på $ 1.74, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTSE er $ 9.21, mens den rekordlave prisen er $ 0.369569.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTSE endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, -1.07% over 24 timer og +3.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BTSE Token (BTSE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 276.97M$ 276.97M $ 276.97M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 341.81M$ 341.81M $ 341.81M Opplagsforsyning 162.06M 162.06M 162.06M Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BTSE Token er $ 276.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTSE er 162.06M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 341.81M.