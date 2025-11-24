BRACKY pris i dag

Sanntids BRACKY (BRACKY) pris i dag er $ 0.00010556, med en 10.20% endring de siste 24 timene. Nåværende BRACKY til USD konverteringssats er $ 0.00010556 per BRACKY.

BRACKY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,341,707, med en sirkulerende forsyning på 88.59B BRACKY. I løpet av de siste 24 timene BRACKY har den blitt handlet mellom $ 0.00009579(laveste) og $ 0.00010605 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00026462, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007075.

Kortsiktig har BRACKY beveget seg +0.37% i løpet av den siste timen og -27.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BRACKY (BRACKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.34M$ 9.34M $ 9.34M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M Opplagsforsyning 88.59B 88.59B 88.59B Total forsyning 98,606,373,288.47853 98,606,373,288.47853 98,606,373,288.47853

Nåværende markedsverdi på BRACKY er $ 9.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRACKY er 88.59B, med en total tilgang på 98606373288.47853. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.40M.