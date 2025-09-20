BoringDAO (BORING) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00028035 $ 0.00028035 $ 0.00028035 24 timer lav $ 0.00033753 $ 0.00033753 $ 0.00033753 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00028035$ 0.00028035 $ 0.00028035 24 timer høy $ 0.00033753$ 0.00033753 $ 0.00033753 All Time High $ 0.148861$ 0.148861 $ 0.148861 Laveste pris $ 0.00007599$ 0.00007599 $ 0.00007599 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +2.71% Prisendring (7D) -5.41% Prisendring (7D) -5.41%

BoringDAO (BORING) sanntidsprisen er $0.00029201. I løpet av de siste 24 timene har BORING blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00028035 og et toppnivå på $ 0.00033753, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BORING er $ 0.148861, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007599.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BORING endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +2.71% over 24 timer og -5.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BoringDAO (BORING) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 498.84K$ 498.84K $ 498.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 498.84K$ 498.84K $ 498.84K Opplagsforsyning 1.71B 1.71B 1.71B Total forsyning 1,711,390,166.809296 1,711,390,166.809296 1,711,390,166.809296

Nåværende markedsverdi på BoringDAO er $ 498.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BORING er 1.71B, med en total tilgang på 1711390166.809296. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 498.84K.