Bodega (BODEGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.170394 $ 0.170394 $ 0.170394 24 timer lav $ 0.193857 $ 0.193857 $ 0.193857 24 timer høy 24 timer lav $ 0.170394$ 0.170394 $ 0.170394 24 timer høy $ 0.193857$ 0.193857 $ 0.193857 All Time High $ 0.648917$ 0.648917 $ 0.648917 Laveste pris $ 0.075832$ 0.075832 $ 0.075832 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -10.50% Prisendring (7D) -40.15% Prisendring (7D) -40.15%

Bodega (BODEGA) sanntidsprisen er $0.172472. I løpet av de siste 24 timene har BODEGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.170394 og et toppnivå på $ 0.193857, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BODEGA er $ 0.648917, mens den rekordlave prisen er $ 0.075832.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BODEGA endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -10.50% over 24 timer og -40.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bodega (BODEGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.31M$ 4.31M $ 4.31M Opplagsforsyning 20.50M 20.50M 20.50M Total forsyning 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bodega er $ 3.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BODEGA er 20.50M, med en total tilgang på 25000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.31M.