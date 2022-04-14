Bodega (BODEGA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Bodega (BODEGA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Bodega (BODEGA) Informasjon

Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide.

Offisiell nettside:
https://www.bodegacardano.org/
Teknisk dokument:
https://medium.com/@bodegacardano/bodega-market-litepaper-a-new-frontier-for-prediction-markets-7fe052093c6a

Bodega (BODEGA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bodega (BODEGA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 3.19M
Total forsyning:
$ 25.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 20.50M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 3.89M
All-time high:
$ 0.648917
All-Time Low:
$ 0.075832
Nåværende pris:
$ 0.155484
Bodega (BODEGA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Bodega (BODEGA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BODEGA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BODEGA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BODEGAs tokenomics, kan du utforske BODEGA tokenets livepris!

