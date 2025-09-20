Blockchain Web Services (BWS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00152089 $ 0.00152089 $ 0.00152089 24 timer lav $ 0.00155449 $ 0.00155449 $ 0.00155449 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00152089$ 0.00152089 $ 0.00152089 24 timer høy $ 0.00155449$ 0.00155449 $ 0.00155449 All Time High $ 0.02443105$ 0.02443105 $ 0.02443105 Laveste pris $ 0.00073176$ 0.00073176 $ 0.00073176 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.52% Prisendring (7D) -1.87% Prisendring (7D) -1.87%

Blockchain Web Services (BWS) sanntidsprisen er $0.00152332. I løpet av de siste 24 timene har BWS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00152089 og et toppnivå på $ 0.00155449, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BWS er $ 0.02443105, mens den rekordlave prisen er $ 0.00073176.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BWS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.52% over 24 timer og -1.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blockchain Web Services (BWS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 152.33K$ 152.33K $ 152.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 152.33K$ 152.33K $ 152.33K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Blockchain Web Services er $ 152.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BWS er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 152.33K.