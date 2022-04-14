Blockchain Web Services (BWS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blockchain Web Services (BWS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blockchain Web Services (BWS) Informasjon Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone. Offisiell nettside: https://www.bws.ninja Teknisk dokument: https://docsend.com/view/tfgvn9n8k4k9yfsb Kjøp BWS nå!

Blockchain Web Services (BWS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blockchain Web Services (BWS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 154.06K $ 154.06K $ 154.06K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 154.06K $ 154.06K $ 154.06K All-time high: $ 0.02443105 $ 0.02443105 $ 0.02443105 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00154063 $ 0.00154063 $ 0.00154063 Lær mer om Blockchain Web Services (BWS) pris

Blockchain Web Services (BWS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blockchain Web Services (BWS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BWS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BWS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BWSs tokenomics, kan du utforske BWS tokenets livepris!

