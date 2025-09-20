Blind Boxes (BLES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 11.01$ 11.01 $ 11.01 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.69% Prisendring (7D) -40.28% Prisendring (7D) -40.28%

Blind Boxes (BLES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BLES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLES er $ 11.01, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLES endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og -40.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blind Boxes (BLES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.34K$ 4.34K $ 4.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.86K$ 23.86K $ 23.86K Opplagsforsyning 18.21M 18.21M 18.21M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Blind Boxes er $ 4.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLES er 18.21M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.86K.