Mer om BLES

BLES Prisinformasjon

BLES Offisiell nettside

BLES tokenomics

BLES Prisprognose

Blind Boxes (BLES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:01:21 (UTC+8)

Blind Boxes (BLES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 11.01
$ 11.01$ 11.01

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.69%

-40.28%

-40.28%

Blind Boxes (BLES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BLES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLES er $ 11.01, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLES endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og -40.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blind Boxes (BLES) Markedsinformasjon

$ 4.34K
$ 4.34K$ 4.34K

--
----

$ 23.86K
$ 23.86K$ 23.86K

18.21M
18.21M 18.21M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Blind Boxes er $ 4.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLES er 18.21M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.86K.

Blind Boxes (BLES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Blind Boxes til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Blind Boxes til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Blind Boxes til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Blind Boxes til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.69%
30 dager$ 0-59.39%
60 dager$ 0-67.56%
90 dager$ 0--

Hva er Blind Boxes (BLES)

BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Blind Boxes (BLES) Ressurs

Offisiell nettside

Blind Boxes Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Blind Boxes (BLES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Blind Boxes (BLES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Blind Boxes.

Sjekk Blind Boxesprisprognosen nå!

BLES til lokale valutaer

Blind Boxes (BLES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Blind Boxes (BLES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Blind Boxes (BLES)

Hvor mye er Blind Boxes (BLES) verdt i dag?
Live BLES prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BLES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BLES til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Blind Boxes?
Markedsverdien for BLES er $ 4.34K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BLES?
Den sirkulerende forsyningen av BLES er 18.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLES ?
BLES oppnådde en ATH-pris på 11.01 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BLES?
BLES så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BLES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLES er -- USD.
Vil BLES gå høyere i år?
BLES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:01:21 (UTC+8)

