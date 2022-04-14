Blind Boxes (BLES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blind Boxes (BLES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.

Blind Boxes (BLES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blind Boxes (BLES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.36K $ 4.36K $ 4.36K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 18.21M $ 18.21M $ 18.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.96K $ 23.96K $ 23.96K All-time high: $ 11.01 $ 11.01 $ 11.01 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00023964 $ 0.00023964 $ 0.00023964 Lær mer om Blind Boxes (BLES) pris

Blind Boxes (BLES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blind Boxes (BLES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLESs tokenomics, kan du utforske BLES tokenets livepris!

BLES prisforutsigelse Vil du vite hvor BLES kan være på vei? Vår BLES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLES tokenets prisforutsigelse nå!

