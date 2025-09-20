BlackRack (RACKS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01589318$ 0.01589318 $ 0.01589318 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -10.69% Prisendring (7D) -39.09% Prisendring (7D) -39.09%

BlackRack (RACKS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RACKS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RACKS er $ 0.01589318, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RACKS endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -10.69% over 24 timer og -39.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlackRack (RACKS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 212.67K$ 212.67K $ 212.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 212.67K$ 212.67K $ 212.67K Opplagsforsyning 980.04M 980.04M 980.04M Total forsyning 980,035,382.83507 980,035,382.83507 980,035,382.83507

Nåværende markedsverdi på BlackRack er $ 212.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RACKS er 980.04M, med en total tilgang på 980035382.83507. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 212.67K.