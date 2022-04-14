BlackRack (RACKS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BlackRack (RACKS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BlackRack (RACKS) Informasjon BlackRack is an autonomous investment-driven AI Agent, created by Distilled AI and equipped with Private Intelligence and autonomous Web3 wallets. Designed to pioneer a new era of AI-powered asset management, BlackRack is backed by 100,000 ORAI from the Oraichain DAO Treasury. Each AI Agent, like BlackRack, serves as a cultural symbol—representing a community or individual with unique traits, specialized knowledge, emotional intelligence, and dynamic, outward-reaching actions. Offisiell nettside: https://blackrack.ai

BlackRack (RACKS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BlackRack (RACKS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 184.49K $ 184.49K $ 184.49K Total forsyning: $ 980.04M $ 980.04M $ 980.04M Sirkulerende forsyning: $ 980.04M $ 980.04M $ 980.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 184.49K $ 184.49K $ 184.49K All-time high: $ 0.01589318 $ 0.01589318 $ 0.01589318 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018755 $ 0.00018755 $ 0.00018755 Lær mer om BlackRack (RACKS) pris

BlackRack (RACKS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BlackRack (RACKS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RACKS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RACKS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RACKSs tokenomics, kan du utforske RACKS tokenets livepris!

RACKS prisforutsigelse Vil du vite hvor RACKS kan være på vei? Vår RACKS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RACKS tokenets prisforutsigelse nå!

