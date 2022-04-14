BitMEX (BMEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BitMEX (BMEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BitMEX (BMEX) Informasjon BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns. Offisiell nettside: https://www.bitmex.com

BitMEX (BMEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitMEX (BMEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.30M Total forsyning: $ 450.00M Sirkulerende forsyning: $ 99.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.58M All-time high: $ 1.29 All-Time Low: $ 0.090334 Nåværende pris: $ 0.223501

BitMEX (BMEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitMEX (BMEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BMEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BMEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BMEXs tokenomics, kan du utforske BMEX tokenets livepris!

