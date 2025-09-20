BitMEX (BMEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.232521 $ 0.232521 $ 0.232521 24 timer lav $ 0.252263 $ 0.252263 $ 0.252263 24 timer høy 24 timer lav $ 0.232521$ 0.232521 $ 0.232521 24 timer høy $ 0.252263$ 0.252263 $ 0.252263 All Time High $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Laveste pris $ 0.090334$ 0.090334 $ 0.090334 Prisendring (1H) -0.44% Prisendring (1D) +7.07% Prisendring (7D) -1.34% Prisendring (7D) -1.34%

BitMEX (BMEX) sanntidsprisen er $0.249744. I løpet av de siste 24 timene har BMEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.232521 og et toppnivå på $ 0.252263, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BMEX er $ 1.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.090334.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BMEX endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, +7.07% over 24 timer og -1.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitMEX (BMEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.91M$ 24.91M $ 24.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 112.37M$ 112.37M $ 112.37M Opplagsforsyning 99.75M 99.75M 99.75M Total forsyning 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BitMEX er $ 24.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BMEX er 99.75M, med en total tilgang på 450000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.37M.