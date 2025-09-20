Dagens BitMEX livepris er 0.249744 USD. Spor prisoppdateringer for BMEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BMEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BitMEX livepris er 0.249744 USD. Spor prisoppdateringer for BMEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BMEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BitMEX Pris (BMEX)

1 BMEX til USD livepris:

$0.249719
$0.249719
+7.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BitMEX (BMEX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:55:25 (UTC+8)

BitMEX (BMEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.232521
24 timer lav
$ 0.252263
24 timer høy

$ 0.232521
$ 0.252263
$ 1.29
$ 0.090334
-0.44%

+7.07%

-1.34%

-1.34%

BitMEX (BMEX) sanntidsprisen er $0.249744. I løpet av de siste 24 timene har BMEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.232521 og et toppnivå på $ 0.252263, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BMEX er $ 1.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.090334.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BMEX endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, +7.07% over 24 timer og -1.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitMEX (BMEX) Markedsinformasjon

$ 24.91M
--
$ 112.37M
99.75M
450,000,000.0
Nåværende markedsverdi på BitMEX er $ 24.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BMEX er 99.75M, med en total tilgang på 450000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.37M.

BitMEX (BMEX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BitMEX til USD ble $ +0.01648038.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BitMEX til USD ble $ -0.0699428301.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BitMEX til USD ble $ -0.0579112880.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BitMEX til USD ble $ -0.0556468351550108.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.01648038+7.07%
30 dager$ -0.0699428301-28.00%
60 dager$ -0.0579112880-23.18%
90 dager$ -0.0556468351550108-18.22%

Hva er BitMEX (BMEX)

BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BitMEX (BMEX) Ressurs

Offisiell nettside

BitMEX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BitMEX (BMEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BitMEX (BMEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BitMEX.

Sjekk BitMEXprisprognosen nå!

BMEX til lokale valutaer

BitMEX (BMEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BitMEX (BMEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BMEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BitMEX (BMEX)

Hvor mye er BitMEX (BMEX) verdt i dag?
Live BMEX prisen i USD er 0.249744 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BMEX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BMEX til USD er $ 0.249744. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BitMEX?
Markedsverdien for BMEX er $ 24.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BMEX?
Den sirkulerende forsyningen av BMEX er 99.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBMEX ?
BMEX oppnådde en ATH-pris på 1.29 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BMEX?
BMEX så en ATL-pris på 0.090334 USD.
Hva er handelsvolumet til BMEX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BMEX er -- USD.
Vil BMEX gå høyere i år?
BMEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BMEX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:55:25 (UTC+8)

BitMEX (BMEX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.