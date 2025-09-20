Dagens BitCat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BTCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BitCat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BTCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BitCat Logo

BitCat Pris (BTCAT)

Ikke oppført

1 BTCAT til USD livepris:

--
----
-2.70%1D
mexc
USD
BitCat (BTCAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:23:02 (UTC+8)

BitCat (BTCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00926441
$ 0.00926441$ 0.00926441

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.84%

-7.23%

-7.23%

BitCat (BTCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BTCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCAT er $ 0.00926441, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.84% over 24 timer og -7.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitCat (BTCAT) Markedsinformasjon

$ 45.07K
$ 45.07K$ 45.07K

--
----

$ 45.07K
$ 45.07K$ 45.07K

955.15M
955.15M 955.15M

955,148,032.119249
955,148,032.119249 955,148,032.119249

Nåværende markedsverdi på BitCat er $ 45.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCAT er 955.15M, med en total tilgang på 955148032.119249. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.07K.

BitCat (BTCAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BitCat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BitCat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BitCat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BitCat til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.84%
30 dager$ 0-6.12%
60 dager$ 0-26.89%
90 dager$ 0--

Hva er BitCat (BTCAT)

The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is. . /\_/\ ___/ o o \ /~___ m)

BitCat (BTCAT) Ressurs

Offisiell nettside

BitCat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BitCat (BTCAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BitCat (BTCAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BitCat.

Sjekk BitCatprisprognosen nå!

BTCAT til lokale valutaer

BitCat (BTCAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BitCat (BTCAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTCAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BitCat (BTCAT)

Hvor mye er BitCat (BTCAT) verdt i dag?
Live BTCAT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTCAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTCAT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BitCat?
Markedsverdien for BTCAT er $ 45.07K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTCAT?
Den sirkulerende forsyningen av BTCAT er 955.15M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTCAT ?
BTCAT oppnådde en ATH-pris på 0.00926441 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTCAT?
BTCAT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BTCAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTCAT er -- USD.
Vil BTCAT gå høyere i år?
BTCAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTCAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:23:02 (UTC+8)

BitCat (BTCAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.