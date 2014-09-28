BitCat (BTCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BitCat (BTCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BitCat (BTCAT) Informasjon The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is. . /_/

/ o o

/~ m) Offisiell nettside: https://www.btcat.meme/ Kjøp BTCAT nå!

BitCat (BTCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitCat (BTCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.39K $ 41.39K $ 41.39K Total forsyning: $ 955.14M $ 955.14M $ 955.14M Sirkulerende forsyning: $ 955.14M $ 955.14M $ 955.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.39K $ 41.39K $ 41.39K All-time high: $ 0.00926441 $ 0.00926441 $ 0.00926441 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BitCat (BTCAT) pris

BitCat (BTCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitCat (BTCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTCATs tokenomics, kan du utforske BTCAT tokenets livepris!

