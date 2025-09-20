Dagens BiFi livepris er 0.00155087 USD. Spor prisoppdateringer for BIFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BiFi livepris er 0.00155087 USD. Spor prisoppdateringer for BIFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BIFI

BIFI Prisinformasjon

BIFI Offisiell nettside

BIFI tokenomics

BIFI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BiFi Logo

BiFi Pris (BIFI)

Ikke oppført

1 BIFI til USD livepris:

$0.00155087
$0.00155087$0.00155087
-5.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BiFi (BIFI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:16:12 (UTC+8)

BiFi (BIFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00153184
$ 0.00153184$ 0.00153184
24 timer lav
$ 0.00164993
$ 0.00164993$ 0.00164993
24 timer høy

$ 0.00153184
$ 0.00153184$ 0.00153184

$ 0.00164993
$ 0.00164993$ 0.00164993

$ 0.297469
$ 0.297469$ 0.297469

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-5.79%

-6.98%

-6.98%

BiFi (BIFI) sanntidsprisen er $0.00155087. I løpet av de siste 24 timene har BIFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00153184 og et toppnivå på $ 0.00164993, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIFI er $ 0.297469, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIFI endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -5.79% over 24 timer og -6.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BiFi (BIFI) Markedsinformasjon

$ 907.67K
$ 907.67K$ 907.67K

--
----

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

584.86M
584.86M 584.86M

998,206,747.0
998,206,747.0 998,206,747.0

Nåværende markedsverdi på BiFi er $ 907.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIFI er 584.86M, med en total tilgang på 998206747.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.55M.

BiFi (BIFI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BiFi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BiFi til USD ble $ -0.0003142748.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BiFi til USD ble $ -0.0004369368.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BiFi til USD ble $ -0.000209398411132949.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.79%
30 dager$ -0.0003142748-20.26%
60 dager$ -0.0004369368-28.17%
90 dager$ -0.000209398411132949-11.89%

Hva er BiFi (BIFI)

BiFi token serves multiple functions on BiFi’s multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BiFi (BIFI) Ressurs

Offisiell nettside

BiFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BiFi (BIFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BiFi (BIFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BiFi.

Sjekk BiFiprisprognosen nå!

BIFI til lokale valutaer

BiFi (BIFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BiFi (BIFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BIFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BiFi (BIFI)

Hvor mye er BiFi (BIFI) verdt i dag?
Live BIFI prisen i USD er 0.00155087 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BIFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BIFI til USD er $ 0.00155087. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BiFi?
Markedsverdien for BIFI er $ 907.67K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BIFI?
Den sirkulerende forsyningen av BIFI er 584.86M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBIFI ?
BIFI oppnådde en ATH-pris på 0.297469 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BIFI?
BIFI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BIFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BIFI er -- USD.
Vil BIFI gå høyere i år?
BIFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BIFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:16:12 (UTC+8)

BiFi (BIFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.