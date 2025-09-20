BiFi (BIFI) Prisinformasjon (USD)

BiFi (BIFI) sanntidsprisen er $0.00155087. I løpet av de siste 24 timene har BIFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00153184 og et toppnivå på $ 0.00164993, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIFI er $ 0.297469, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIFI endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -5.79% over 24 timer og -6.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BiFi (BIFI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på BiFi er $ 907.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIFI er 584.86M, med en total tilgang på 998206747.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.55M.