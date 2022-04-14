BiFi (BIFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BiFi (BIFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BiFi (BIFI) Informasjon BiFi token serves multiple functions on BiFi’s multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi. Offisiell nettside: https://bifi.finance/ Kjøp BIFI nå!

BiFi (BIFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BiFi (BIFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 885.60K $ 885.60K $ 885.60K Total forsyning: $ 998.21M $ 998.21M $ 998.21M Sirkulerende forsyning: $ 584.86M $ 584.86M $ 584.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M All-time high: $ 0.297469 $ 0.297469 $ 0.297469 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0015142 $ 0.0015142 $ 0.0015142 Lær mer om BiFi (BIFI) pris

BiFi (BIFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BiFi (BIFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIFIs tokenomics, kan du utforske BIFI tokenets livepris!

BIFI prisforutsigelse Vil du vite hvor BIFI kan være på vei? Vår BIFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BIFI tokenets prisforutsigelse nå!

