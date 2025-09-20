BetSwirl (BETS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00143188$ 0.00143188 $ 0.00143188 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) +0.10% Prisendring (7D) +0.10%

BetSwirl (BETS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BETS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BETS er $ 0.00143188, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BETS endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og +0.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BetSwirl (BETS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 548.77K$ 548.77K $ 548.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Opplagsforsyning 2.53B 2.53B 2.53B Total forsyning 6,482,659,979.863548 6,482,659,979.863548 6,482,659,979.863548

Nåværende markedsverdi på BetSwirl er $ 548.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BETS er 2.53B, med en total tilgang på 6482659979.863548. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.41M.