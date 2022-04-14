BetSwirl (BETS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BetSwirl (BETS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BetSwirl (BETS) Informasjon BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse

Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners

A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS

A staking program to share the project profits with the community

A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward!

A transparent system with a complete protocol analytics dashboard

A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises! Offisiell nettside: https://www.betswirl.com Kjøp BETS nå!

BetSwirl (BETS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BetSwirl (BETS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 496.70K $ 496.70K $ 496.70K Total forsyning: $ 6.48B $ 6.48B $ 6.48B Sirkulerende forsyning: $ 2.53B $ 2.53B $ 2.53B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M All-time high: $ 0.00143188 $ 0.00143188 $ 0.00143188 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00019624 $ 0.00019624 $ 0.00019624 Lær mer om BetSwirl (BETS) pris

BetSwirl (BETS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BetSwirl (BETS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BETS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BETS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BETSs tokenomics, kan du utforske BETS tokenets livepris!

