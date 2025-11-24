BENQI pris i dag

Sanntids BENQI (QI) pris i dag er $ 0.00381986, med en 2.64% endring de siste 24 timene. Nåværende QI til USD konverteringssats er $ 0.00381986 per QI.

BENQI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,532,209, med en sirkulerende forsyning på 7.20B QI. I løpet av de siste 24 timene QI har den blitt handlet mellom $ 0.00370306(laveste) og $ 0.0038292 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.39417, mens tidenes laveste notering var $ 0.00323513.

Kortsiktig har QI beveget seg +0.59% i løpet av den siste timen og -6.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BENQI (QI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.53M$ 27.53M $ 27.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.53M$ 27.53M $ 27.53M Opplagsforsyning 7.20B 7.20B 7.20B Total forsyning 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BENQI er $ 27.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QI er 7.20B, med en total tilgang på 7200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.53M.