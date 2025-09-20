Dagens Beni livepris er 0.00090672 USD. Spor prisoppdateringer for BENI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BENI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Beni livepris er 0.00090672 USD. Spor prisoppdateringer for BENI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BENI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BENI

BENI Prisinformasjon

BENI Offisiell nettside

BENI tokenomics

BENI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Beni Logo

Beni Pris (BENI)

Ikke oppført

1 BENI til USD livepris:

$0.00090665
$0.00090665$0.00090665
-1.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Beni (BENI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:15:33 (UTC+8)

Beni (BENI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00090051
$ 0.00090051$ 0.00090051
24 timer lav
$ 0.00092749
$ 0.00092749$ 0.00092749
24 timer høy

$ 0.00090051
$ 0.00090051$ 0.00090051

$ 0.00092749
$ 0.00092749$ 0.00092749

$ 0.00927137
$ 0.00927137$ 0.00927137

$ 0.00039156
$ 0.00039156$ 0.00039156

+0.47%

-2.10%

-4.62%

-4.62%

Beni (BENI) sanntidsprisen er $0.00090672. I løpet av de siste 24 timene har BENI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00090051 og et toppnivå på $ 0.00092749, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BENI er $ 0.00927137, mens den rekordlave prisen er $ 0.00039156.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BENI endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -2.10% over 24 timer og -4.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Beni (BENI) Markedsinformasjon

$ 899.12K
$ 899.12K$ 899.12K

--
----

$ 899.12K
$ 899.12K$ 899.12K

991.62M
991.62M 991.62M

991,615,058.452094
991,615,058.452094 991,615,058.452094

Nåværende markedsverdi på Beni er $ 899.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BENI er 991.62M, med en total tilgang på 991615058.452094. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 899.12K.

Beni (BENI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Beni til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Beni til USD ble $ +0.0000774555.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Beni til USD ble $ -0.0003234704.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Beni til USD ble $ +0.0001586325422742237.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.10%
30 dager$ +0.0000774555+8.54%
60 dager$ -0.0003234704-35.67%
90 dager$ +0.0001586325422742237+21.21%

Hva er Beni (BENI)

Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Beni (BENI) Ressurs

Offisiell nettside

Beni Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Beni (BENI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Beni (BENI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Beni.

Sjekk Beniprisprognosen nå!

BENI til lokale valutaer

Beni (BENI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Beni (BENI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BENI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Beni (BENI)

Hvor mye er Beni (BENI) verdt i dag?
Live BENI prisen i USD er 0.00090672 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BENI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BENI til USD er $ 0.00090672. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Beni?
Markedsverdien for BENI er $ 899.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BENI?
Den sirkulerende forsyningen av BENI er 991.62M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBENI ?
BENI oppnådde en ATH-pris på 0.00927137 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BENI?
BENI så en ATL-pris på 0.00039156 USD.
Hva er handelsvolumet til BENI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BENI er -- USD.
Vil BENI gå høyere i år?
BENI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BENI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:15:33 (UTC+8)

Beni (BENI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.