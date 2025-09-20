Beni (BENI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00090051 24 timer høy $ 0.00092749 All Time High $ 0.00927137 Laveste pris $ 0.00039156 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) -2.10% Prisendring (7D) -4.62%

Beni (BENI) sanntidsprisen er $0.00090672. I løpet av de siste 24 timene har BENI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00090051 og et toppnivå på $ 0.00092749, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BENI er $ 0.00927137, mens den rekordlave prisen er $ 0.00039156.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BENI endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -2.10% over 24 timer og -4.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Beni (BENI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 899.12K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 899.12K Opplagsforsyning 991.62M Total forsyning 991,615,058.452094

Nåværende markedsverdi på Beni er $ 899.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BENI er 991.62M, med en total tilgang på 991615058.452094. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 899.12K.